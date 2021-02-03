Прототип космического корабля Starship взорвался при посадке

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Очередной прототип американского пилотируемого космического корабля Starship SN9, разрабатываемого для миссий на Луну и Марс, в ходе испытательного полета на суборбитальную высоту взорвался при посадке, трансляцию вела компания-разработчик SpaceX.

Запуск Starship SN9 был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юге штата Техас. В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и попыткой посадки на стартовую площадку. Весь полет продолжался около восьми с половиной минут.

Корабль повторил программу Starship SN8, который 9 декабря прошлого года поднялся на высоту 12,5 км, но при посадке также разбился из-за отказа одного из двигателей.

Тем не менее, основатель SpaceX Илон Маск тогда посчитал испытание успешным. "Успешный взлет, переключение на основные баки и точная работа закрылков вплоть до посадки!" - написал он в своем "Твиттере". При этом он отметил, что давление в основном топливном баке перед посадкой было низким, что привело к большей скорости при приземлении.

Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полёт в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.

Она также станет многоразовой системой, используемой в качестве ускорителя только для взлета с Земли.

В настоящее время SpaceX готовит первый запуск прототипа носителя Super Heavy, который, по оценке Маска, должен совершить испытательный запуск в ближайшие несколько месяцев. В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship с носителем в беспилотном режиме уже в этом году.

В пилотируемом варианте корабль Starship сможет брать на борт до 100 человек.

В начале декабря прошлого года Илон Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.

Первое испытание прототипа многоразового корабля Starship, который поднимался на высоту 150 м, было проведено 3 сентября 2020 года.