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США приостановят вывод американских военных из Германии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден позже в четверг объявит о решении приостановить вывод американского военного контингента из Германии.

"Сегодня он объявит, что глава Пентагона Остин займется пересмотром размещения военных подразделений США в мире и в рамках этого процесса приостановит любые передислокации американских военных из Германии", - сказал Салливан на брифинге.

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Он отметил, что при Байдене размещение американских военных за рубежом "будет соответствовать нашим национальным приоритетам в сфере безопасности и дипломатии".

В июне 2020 года предыдущий американский лидер Дональд Трамп объявил о решении вывести 12 тыс. американских военнослужащих из Германии в соседние европейские страны и на территорию Америки. Он отмечал, что намерен оставить в Германии 25 тыс. военных.

Трамп тогда объяснял, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных в Германию.

В Пентагоне в июле заявляли, что одобренный президентом США Трампом вывод из Германии американских военных и их передислокация усилят "сдерживание" России и укрепят НАТО.

США Германия

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