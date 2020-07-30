Трамп не увидел смысла в защите ФРГ от России

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что защищать Германию от России не имеет смысла.

"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, и мы должны защищать Германию от России. Что все это значит?" - написал Трамп в своем твиттере.

Он также добавил, что Германия не собирается доводить свой взнос в НАТО в размере 2% от своего ВВП. "Поэтому мы выводим часть войск из Германии!" - подытожил президент.

Ранее в среду Пентагон объявил о решении вывести из ФРГ 12 тыс. военнослужащих. Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы.

Министр обороны Марк Эспер отметил, что этот процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США несколько миллиардов долларов.

По его словам, решение о выводе части американских военнослужащих позволит эффективнее противостоять России.

В июне Трамп объявил, что решил сократить американский военный контингент в ФРГ. Американский лидер тогда отметил, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.