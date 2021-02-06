Укладка труб "Северного потока 2" возобновилась в водах Дании

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток 2" возобновилась в водах Дании, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный Поток-2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании. Все работы проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями. Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим дополнительно", - говорится в комментарии оператора стройки.

Как сообщалось, с 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.

"Фортуна", как ожидается, завершит работы в датских водах к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня. Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами после того, как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.