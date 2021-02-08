Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,2%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне общемирового подъема (нефть Brent поднялась к $60 за баррель) и позитивных российских новостей; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1-1,2%, при этом лидируют обновившие свои максимумы АДР Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3425,1 пункта (+1%), индекс РТС - 1448,28 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,7%.

Подорожали АДР Ozon (+7,8%, до 4784,5 рубля), акции АФК "Система" (+1,7%, до 35,43 рубля - максимум с сентября 2014 года), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Норникеля" (+1,4%), "Татнефти" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Роснефти" (+1%), "Газпром нефти" (+1%), Polymetal (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), UC Rusal (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,8% "префы"), банка ВТБ (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Россетей" (+0,3%).

Подешевели акции "МТС" (-0,4%).

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. В 2021 году российский ВВП увеличится на 3%, прогнозируют аналитики Fitch, отмечая, что вторая волна COVID-19 сказывается на экономической активности в начале текущего года.

Укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток 2" возобновилась в водах Дании. Стройка возобновилась в том же месте, где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. Судно-трубоукладчик "Фортуна", как ожидается, завершит работы в датских водах к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник позитивный: нефть дорожает, динамика роста промышленных металлов менее выраженная, но азиатские рынки растут, надеясь на американские стимулы. С другой стороны, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась уже до 1,19% на фоне неопределенности источников финансирования плана "Спасения Америки" за $1,9 трлн. В первой половине дня можно ждать дальнейших попыток российского рынка показать рост благодаря нефтегазовому сектору. Рубль также способен продолжить укрепление вслед за нефтью.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, инвесторы продолжают ожидать подвижек по новому плану стимулирования американской экономики, предложенному президентом Байденом. В случае роста шансов на его принятие в неизменном объеме, рынки будут поддержаны активизацией покупок и смогут продолжить восходящую динамику. При этом инвесторы будут оценивать шансы на возможное сокращение объема помощи, что станет сдерживающим фактором для рынков.

Также инвесторы продолжают следить за динамикой распространения коронавируса и вакцинацией. Несмотря на некоторые проблемы с поступлением вакцин в отдельных странах, процесс набирает обороты, что дает инвесторам надежду на скорую победу над пандемией, а значит, улучшает их оценки темпов восстановления мировой экономики и поддерживает спрос на рисковые активы. Плюс к этому, некоторое снижение опасений относительно ситуации с коронавирусом в Азии также способствует улучшению настроений на рынках.

Утром в понедельник на рынке акций будут преобладать покупки, что позволит индексу МосБиржи преодолеть отметку 3400 пунктов. Учитывая тенденции на мировых рынках, в рамках текущей недели индекс МосБиржи попытается продолжить волну восстановления в рамках диапазона 3400-3500 пунктов. В случае существенного улучшения внешней конъюнктуры появится возможность тестирования исторических максимумов. Из бумаг интересными могут быть акции нефтегазовых компаний, ожидается спрос на акции Сбербанка.

Ситуация в мире

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,3-0,6%, индексы S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,6%) обновили рекордные максимумы.

Согласно данным Минтруда США, число рабочих мест в январе выросло на 49 тыс., при этом прогнозы роста варьировались от 50 до 105 тыс. мест. Безработица в США в январе снизилась до 6,3% с 6,7%, тогда как изменений не ожидалось.

Эти данные подтверждают мнение, что восстановление рынка труда приостановилось - 10 млн рабочих мест, сокращенных в начале пандемии, все еще не восстановлены, пишет MarketWatch.

В то же время оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия новых мер поддержки американской экономики. Сенат США одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов.

В понедельник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%) на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления мировой экономики.

Аналитики ожидают, что мировая экономика в этом году вырастет после падения в 2020 году из-за пандемии, отмечает Associated Press. Экономика азиатских экспортоориентированных стран, включая Японию, Южную Корею и Китай, должна получить импульс благодаря мировому экономическому восстановлению.

Поддержку рынкам также оказало заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в пятницу сообщила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Власти Японии рассмотрят возможность снятия режима чрезвычайного положения в некоторых префектурах после вступления в силу закона, вводящего штрафы за нарушение мер социального дистанцирования, пишет Nikkei.

Президент США Джо Байден заявил, что он не будет строить отношения с Китаем по образцу своего предшественника Дональда Трампа. "Я не намерен строить эти отношения так, как это делал Трамп. Мы собираемся фокусироваться на международных правилах", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на сигналах высокого спроса в Китае, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $59,79 за баррель (+0,8% и +0,9% в пятницу), мартовская цена WTI - $57,36 за баррель (+0,9% и +1,1% в пятницу).

По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, сообщило агентство Bloomberg. В последний раз Китай осуществлял столь же крупные закупки нефти незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Барден заявил на прошлой неделе, что объемы продажи нефти Китаю "вернулись к существенному росту".

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI - на 8,9%.

Тем временем, представители нефтетрейдеров Vitol и Gunvor осторожны в своих прогнозах. Глава Gunvor Торбьерн Торнквист считает маловероятным продолжительный подъем стоимости нефти выше $60 за баррель, поскольку при таких ценах многие производители начнут наращивать добычу.