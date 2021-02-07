Глава дипломатии ЕС заметил отдаление ЕС и России

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россия и ЕС все дальше отходят друг от друга, полагает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Моя встреча с министром Лавровым (главой МИД РФ Сергеем Лавровым) указала на то, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Кажется, Россия все больше и больше отделяет себя от Европы", - написал он в воскресенье в своем блоге по итогам поездки в Москву.

"Мой визит в Москву выявил, что Россия не желает использовать возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы вынуждены подумать о последствиях", - продолжил он.

"Мы находимся на перепутье. Стратегический выбор, который мы делаем сейчас, определит динамику международных сил в XXI веке, и особенно в том, какую модель мы выберем - большего сотрудничества или большей поляризации, модель, основанную на закрытом или более свободном обществе", - подчеркнул Боррель.

"Мы обсудим эти проблемы с моими коллегами - министрами иностранных дел стран ЕС. Как и всегда, решение по следующим шагам будет за государствами-членами, и да, эти шаги могут включать и санкции. И для этого у нас тоже есть опция, благодаря недавно одобренному санкционному режиму ЕС, связанному с правами человека", - отметил Боррель.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетил Москву 4-6 февраля с визитом, в ходе которого провел широкое обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией и глобальной геополитической обстановки с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, он проинформирует коллег из ЕС об итогах визита на Совете по иностранным делам 22 февраля, где состоится специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией в преддверии стратегических дебатов по этому вопросу на Европейском совете в марте.