Захарова сочла агрессией контакты представителей ЕС с Ашурковым

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Организация видеоконференции с участием соратников Алексея Навального на площадке польского постпредства в Евросоюзе - агрессивное и неправовое наступление на Россию, заявила в эфире телеканала "Россия-1" представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в онлайн-встрече участвовал член Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, в России признан иноагентом) Владимир Ашурков

"Это тот самый человек, который был запечатлен на кадрах с британскими спецслужбами. Обсуждал вопрос о финансировании ряда проектов, один из которых был нацелен на дискредитацию российской банковской системы, - отметила Захарова. - Вот, пожалуйста, что наши западные так называемые партнеры вытворяют... Продолжают абсолютно незаконное, неправовое и агрессивное наступление на нас. Но это череда их саморазоблачения. Все налицо".

Ранее о том, что по инициативе Польши пройдет такая онлайн-конференция, сообщал Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. За деталями он советовал обратиться к польской стороне.



В конце января Ашурков сообщил, что после задержания и ареста в Москве Алексея Навального он передал американской администрации согласованные с ним предложения по введению персональных санкций в отношении ряда россиян. В "шорт-листе" ФБК было восемь имен, в том числе председатель СКР Александр Бастрыкин и глава Минздрава Михаил Мурашко. В общем списке, переданном в Белый дом, было 35 фамилий.

Кадры общения Ашуркова с сотрудником британского посольства обнародовала телекомпания RT и напомнила об истории со "шпионским камнем".