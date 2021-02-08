Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:11Заразились
на 07.02В России 3 967 281+16 048В мире 105 764 730+372 153

ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ЮАР временно прекращает использование вакцины AstraZeneca после того, как появились данные о том, что она обеспечивает минимальную защиту от южноафриканского варианта COVID-19, который в настоящее время доминирует в стране.

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе в ходе пресс-конференции в воскресенье заявил, что правительство будет ждать дальнейших советов ученых о том, как лучше поступить с вакциной AstraZeneca в свете полученных результатов.

"Вакцина AstraZeneca останется у нас (...) до тех пор, пока ученые не дадут нам четких указаний относительно того, что нам нужно делать", - сказал Мкхизе.

ЮАР получила 1 млн доз препарата AstraZeneca и должна была начать вакцинацию на этой неделе.

Как сообщил министр, в ближайшие недели правительство предложит вакцины, произведенные компаниями Johnson & Johnson и Pfizer.

Ранее специалисты южноафриканского университета Витватерсранда и Оксфордского университета провели клинические исследования вакцины в ЮАР, в нем приняли участие более 2 тыс. человек.

"К сожалению, вакцина AstraZeneca не работает против легких и умеренных заболеваний", - сказал на брифинге профессор Шабир Мадхи, возглавлявший исследование.

При этом он отметил, что исследование не смогло продемонстрировать эффективность вакцины в предотвращении более серьезных случаев заболевания, поскольку участники имели средний возраст 31 год и поэтому не представляли демографическую группу, наиболее подверженную риску серьезных симптомов вируса.

ЮАР

Новости

Скончался экс-госсекретарь США Шульц

В Белоруссии насчитали 873 задержанных в январе по политическим мотивам

В Белоруссии насчитали 873 задержанных в январе по политическим мотивам

В Индии прорыв ледника и наводнение привели к многочисленным жертвам

Реконструкция комплекса на Байконуре для "Союза-5" начнется летом

Умер боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али

Умер боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али

США выйдут из соглашений с тремя странами о предоставлении убежища

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 февраля

Bloomberg узнал о планах Байдена облегчить экономическое давление на Иран

Bloomberg узнал о планах Байдена облегчить экономическое давление на Иран
Пандемия коронавируса

Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса и лечения плазмой

Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса и лечения плазмой

Укладка труб "Северного потока 2" возобновилась в водах Дании

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');