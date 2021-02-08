Что случилось этой ночью: понедельник, 8 февраля

Смерть экс-госсекретаря Шульца, приостановка вакцинации AstraZeneca в ЮАР, возобновление ж/д сообщения с Белоруссией

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Четыре человека погибли в результате схода снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае. Всего из-под снега извлекли 8 человек.

- Скончался экс-госсекретарь США Шульц. Он скончался в возрасте 100 лет.

- ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности. ЮАР получила 1 млн доз препарата AstraZeneca и должна была начать вакцинацию на этой неделе.

- РЖД с 8 февраля возобновляет пассажирское ж/д сообщение с Белоруссией.

- Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 106 млн. По данным института Джонса Хопкинса, во всем мире скончались 2 314 558 человек.