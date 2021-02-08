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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:13Заразились
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В КНР впервые за почти 2 месяца не выявлено новых "внутренних" случаев COVID

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Китае за минувшие сутки выявлено 14 новых инфицированных коронавирусом, все зараженные прибыли из-за рубежа, сообщил в понедельник Госкомитет здравоохранения КНР.

В конце 2020 года в нескольких районах Китая наблюдались новые случаи заражения коронавирусом внутри страны. Отсутствие в минувшее воскресенье, 7 февраля, "внутренних" подтвержденных случаев заболевания отмечено впервые с 16 декабря прошлого года. Это стало следствием предпринятых властями жестких ограничительных мер по предотвращению распространения инфекции.

В то же время, за минувшие стуки выявлено 16 бессимптомных носителей вируса, из них у 15 - прибывших из-за границы. В Китае бессимптомные случаи не относятся к разряду подтвержденных.

Всего с начала пандемии COVID-19 в материковом Китае зафиксировано 89 706 случаев заражения, скончались 4 636 человек, излечились 83 952, сообщил Госкомздрав КНР.

Хроника 09 января 2020 года – 08 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Коронавирус

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