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Два аэропорта Пекина будут пускать пассажиров по "кодам здоровья"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пекинские международные аэропорты Шоуду и Дасин будут пускать путешественников в терминалы по "кодам здоровья" - персональным электронным пропускам, основанным на данных о самочувствии пассажира, сообщает агентство China News.

Войти в терминалы аэропортов можно будет, если "код здоровья" будет зеленым, температура в норме, а защитная маска на месте. Цвет кода говорит о состоянии здоровья, эпидемиологической обстановке в месте проживания и наличии или отсутствии контактов с инфицированными COVID-19. В зависимости от обстоятельств, он может быть красным, желтым или зеленым.

Шоуду и Дасин будут принимать пекинские и региональные "коды здоровья", а также те, что были оформлены на платформе правительственных услуг.

"Коды здоровья" в Китае начали применять еще в прошлом году, чтобы сдержать распространение коронавируса. QR-код, который можно было получить в электронном кошельке или приложении, использовался для пропуска на работу, в общественные места или в транспорт.

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