Еще две мутации коронавируса обнаружили в Великобритании

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Британские специалисты идентифицировали на территории страны еще две новых мутации коронавируса COVID-19, сообщает во вторник телеканал Sky News.

При этом один из этих штаммов вируса, найденный в Бристоле, считается "вариантом, вызывающим беспокойство".

По данным Sky News, он имеет ту же заразность, однако, как предполагается, эта мутация до некоторой степени позволяет ему сопротивляться иммунитету. Это означает, что, возможно, до некоторой степени он мог бы сопротивляться действию вакцины. В то же время телеканал уточняет, что информация по этому вопросу пока не выглядит ясной.

Между тем, еще один вариант COVID-19, зафиксированный в Ливерпуле, находится "в стадии исследования". Однако, указывает Sky News, характеристики обоих этих вариантов коронавируса имеют сходство с его штаммом из Южной Африки, хотя и не имеют к нему отношения.

Тем временем, по информации телеканала, в Великобритании выявили 147 случаев коронавируса "южноафриканского" типа.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, c начала эпидемии коронавирусом в Великобритании заразились более 3,97 млн человек, более 113,8 тыс. пациентов скончались.