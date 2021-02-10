В Совместном российско-турецком центре привили от COVID-19 всех военнослужащих РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Завершена вакцинация от коронавирусной инфекции российских военнослужащих Совместного российско-турецкого центра, развернутого на территории Азербайджана, сообщает Минобороны РФ.

Всего военными медиками российского миротворческого контингента было привито более 30 человек, отмечается в сообщении.

"Также в плановом порядке продолжается вакцинация личного состава миротворческого контингента, выполняющего задачи на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. На сегодняшний день привито около 1500 военнослужащих", - информирует военное ведомство.

Вакцину доставляют в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивают ее сохранность при транспортировке.