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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
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Минобороны обеспечило вакцинацию от COVID-19 650 тысяч человек

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В войсках от коронавируса привились больше 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, всего войска и флот получили больше 700 тысяч доз вакцины, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что держит вакцинацию на особом контроле.

По словам министра, "все мероприятия, проводимые министерством обороны, проходят с соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции".

"В Вооруженных силах вспышек этого инфекционного заболевания не допущено. Выздоровело 99 процентов заболевших", - сообщил Шойгу.

Парад Победы в Москве

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Хроника 09 января 2020 года – 20 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Минобороны коронавирус Сергей Шойгу

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