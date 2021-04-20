Минобороны обеспечило вакцинацию от COVID-19 650 тысяч человек

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В войсках от коронавируса привились больше 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, всего войска и флот получили больше 700 тысяч доз вакцины, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что держит вакцинацию на особом контроле.

По словам министра, "все мероприятия, проводимые министерством обороны, проходят с соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции".

"В Вооруженных силах вспышек этого инфекционного заболевания не допущено. Выздоровело 99 процентов заболевших", - сообщил Шойгу.