Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:13Заразились
на 10.02В России 4 012 710+14 494В мире 106 905 601+427 555

Беспилотники йеменских повстанцев атаковали саудовский аэропорт

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы совершили атаку при помощи беспилотников на международный аэропорт "Абха" в Саудовской Аравии, в результате чего на взлетно-посадочной полосе загорелся самолет, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Пожарные взяли возгорание под контроль", - говорится в сообщении агентства. О возможных жертвах или пострадавших не сообщается. Ответственность за атаку на себя взяли хуситы, отмечает агентство. Для нанесения удара использовались беспилотники, к которым прикрепили взрывчатку.

Представитель ведущей борьбу против хуситов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Туркиа аль-Малики заявил, что принимаются меры для защиты мирных жителей.

Ранее в среду государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило о перехвате двух вооруженных беспилотников, запущенных в сторону юга страны. Аль-Малики сказал, что целью атаки были мирные жители и гражданская инфраструктура. Коалиция перехватывает дроны хуситов уже третий раз на этой неделе.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Саудовская Аравия Йемен

Новости

Турция собралась отправить в космос женщину

Берлин ведет конфиденциальные переговоры с США по "Северному потоку 2"

Иранцы устроили автопробеги в честь годовщины Исламской революции

Иранцы устроили автопробеги в честь годовщины Исламской революции

В Германии зафиксировали температурные и "снежные" рекорды

В Германии зафиксировали температурные и "снежные" рекорды

"Транснефть" ждет ухода в минус "Запад-Транснефтепродукта" из-за действий Минска

Пандемия коронавируса

В мире из почти 107 млн заразившихся COVID умерли 2,3 млн

Что случилось этой ночью: среда, 10 февраля

В МИД РФ допустили полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной

В МИД РФ допустили полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной

Сенат США признал импичмент Трампу конституционным

Возобновился транзит газа через Литву в Калининградскую область

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');