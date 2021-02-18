Арабская коалиция перехватила беспилотник хуситов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Арабская коалиция перехватила и уничтожила беспилотник хуситов, запущенный в сторону саудовского города Хамис-Мушайт, сообщает телеканал Al-Arabiya.

"Продолжающиеся попытки террористических и враждебных ополченцев нацелиться на гражданское население и гражданские объекты, а также попытки атаковать гражданское население и гражданские объекты являются преднамеренными и систематическими и представляют собой военные преступления", - цитирует телеканал заявление Арабской коалиции.

"Мы принимаем оперативные меры по защите гражданского населения и гражданских объектов в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.