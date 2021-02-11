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Китай встречает лунный Новый год без новых случаев заражения коронавирусом

Китай встречает лунный Новый год без новых случаев заражения коронавирусом
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие стуки в Китае не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией внутри страны, два новых заболевших прибыли в Шанхай и провинцию Гуандун из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в четверг - последний день года по лунному календарю.

Китайским властям, благодаря принятым жестким ограничительным мерам, удалось предотвратить массовое распространение инфекции внутри страны после вспышки в ряде провинции два месяца назад. Тревогу вызывало то, что она пришлась на канун "Праздника весны" - Нового года по лунному календарю, который в нынешнем году отмечается 12 февраля. Этот праздник является одним из самых почитаемых в Китае. По традиции все члены "больших" семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения, а, следовательно, к скоплениям большого количества людей.

Кроме того, праздник сопровождается массовыми гуляниями, карнавалами в городских парках, многолюдными застольями, что, в свою очередь, может привести к активизации распространения вируса.

Кроме коронавируса города Китая столкнутся с резким ухудшением качества воздуха, что в значительной степени связано с многочленными фейерверками и хлопушками - неотъемлемыми атрибутами праздника, о чем в четверг предупредило министерство экологии и окружающей среды КНР.

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