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Траты китайцев на новогодние праздники выросли на 30% к 2020 году

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Китае за каникулы по случаю лунного Нового года с 11 по 17 февраля объем продаж в розничной торговле и пищевой промышленности превысил $127 млрд и на 28,7% превысил показатели прошлого года, сообщило министерство коммерции КНР.

По сравнению с праздниками 2019 года рост составил только 4,9%.

Жители Китая в 2021 году отмечали Новый год 12 февраля. Власти призывали людей не путешествовать из-за пандемии. На этом фоне значительно вырос объем розничной интернет-торговли.

12 февраля Государственная железнодорожная компания КНР сообщила, что в предпраздничные дни с 28 января по 11 февраля железнодорожный транспорт Китая перевез 52 млн 330 тыс. пассажиров, что на 68,8% меньше, чем годом ранее.

"Праздник весны" - Новый год по лунному календарю - является одним из самых почитаемых в Китае. По традиции все члены "больших" семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения, а, следовательно, к ускоренному перемешиванию больших масс людей.

Кроме того, праздник сопровождается массовыми гуляниями, карнавалами в городских парках, многолюдными застольями, что, может привести к активизации распространения вируса.

Местные департаменты культуры и туризма, музеи и компании в 2021 году продвигали различные варианты культурного отдыха в интернете. Так, провинция Шэньси на выходных предлагала отправиться в "цифровые путешествия", а платформа подкастов Ximalaya запустила акцию под названием "С любовью проведи Новый год на месте" и предложила пользователям послушать 10 000 бесплатных аудиокниг.

Китай коронавирус Лунный новый год

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