Uber снова зафиксировал убыток в IV квартале

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Uber Technologies, сервис по по заказу такси и доставке еды, вновь зафиксировал квартальный убыток на фоне более слабой, чем ожидалось, выручки, несмотря на наличие воодушевляющих сигналов для обоих направлений ее бизнеса.

Чистый убыток Uber в IV квартале составил $968 млн, или $0,54 на акцию, по сравнению с $1,1 млрд, или $0,64 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания зафиксирует квартальный убыток в размере $0,53 на акцию.

Выручка Uber в октябре-декабре снизилась на 15% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до $3,17 млрд при среднем прогнозе аналитиков в $3,45 млрд. Выручка в сфере доставки еды взлетела за год на 224%, в сегменте такси - снизилась на 52%.

По сравнению с третьим кварталом выручка выросла на 13%, в том числе на 19% в сфере доставки еды и на 8% в сегменте такси.

Число ежемесячно активных пользователей платформ Uber в четвертом квартале уменьшилось на 16%, до 93 млн. Совокупный объем заказов компании составил $17,2 млрд, что на 16% выше, чем в третьем квартале и на 5% меньше, чем годом ранее.

Гендиректор Uber Дара Хосровшахи отметил, что компания видит увеличение спроса на услуги такси, хотя показатели в отдельных странах отличаются.

По итогам всего 2020 года чистый убыток Uber сократился на 20%, до $6,77 млрд, выручка уменьшилась на 14%, до $11,14 млрд.

Акции Uber подешевели на 4,9% на дополнительных торгах в среду после выхода отчетности. Капитализация компании за последние 12 месяцев выросла на 53% и составляет более $110 млрд.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем и доставке еды. Она оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах, включая Россию.