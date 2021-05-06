Uber получил больше заказов на доставку, чем на поездки в I квартале

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Компания Uber за I квартал 2021 года получила больше заказов на доставку еды, чем на вызов такси. Об этом сообщает Associated Press.

Заказы компании выросли на 24% и позволили ей заработать $19,5 млрд. При этом рост спроса на доставку составил 166%, при одновременном снижении заказов такси на 38% за аналогичный период 2020 года. Однако спрос на поездки достиг самого высокого уровня за год, уточнили в Uber.

Также в компании отмечают, что потратят стимулы для привлечения водителей $250 млн, так как рынок быстро восстанавливается, а сотрудников не хватает.

При этом в Uber опасаются, что увеличение спроса на доставку замедлит скорость подачи такси после полного открытия ресторанов. Хотя у корпорации есть пример Сиднея, где этого не случилось при восстановлении работы всех заведений в феврале.

Ранее Uber проиграл судебный процесс о правах водителей в Великобритании. Суд установил, что таксисты имеют право на оплачиваемый отпуск, выплаты за переработку и другие льготы, прописанные в трудовом законодательстве. В свою очередь компания пыталась оспорить судебное решение, указывая, что водители являются самозанятыми.



Из-за выплат в $600 млн сотрудникам в Великобритании, выручка Uber в I квартале упала на 11% до $2,9 млрд.