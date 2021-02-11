Хлороводород в атмосфере ставит под сомнение гипотезу о жизни на Марсе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российский спектрометр на космическом аппарате ExoMars-2016 впервые обнаружил хлороводород в атмосфере Марса, сообщил Институт космических исследований РАН. Это открытие ставит под сомнение возможность существования жизни на планете, сказал "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник института Натан Эйсмонт.

"Это конечно, открытие в полном смысле этого слова, то чего не ожидали", - сказал ученый.

"Есть те формы жизни, которые не являются обычными, понятными и ожидаемыми, но тем не менее такие формы жизни современная биология не исключает. Так что хлористый водород, конечно, как-то наш энтузиазм по поводу существования форм жизни в том виде, как мы ее представляем на Земле, он наверно исключает, но есть и другие формы жизни", - отметил он.

По его мнению, если люди отправят экспедицию на Марс, наличие хлороводорода в атмосфере не станет препятствием для исследований.

"С первого взгляда, препятствий не будет, потому что речь идет о концентрации. Она там не та, что вызывает какие-то серьезные опасения. Исследованиям это вряд ли как-то повредит, это можно сказать уверенно", - сказал ученый.

Хлороводород в атмосфере Марса нашел российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite (Комплекс для изучения химии атмосферы) космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016".

Ядовитый газ появился в атмосфере во время глобальной пылевой бури и постепенно исчез после ее окончания. Это открытие заставляет пересмотреть модели химических реакций, связанных со взаимодействием поверхности и атмосферы Марса.

Хлороводород - бесцветный токсичный газ, который легко растворяется в воде, образуя соляную кислоту.