Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Хлороводородный сезон" на Марсе, тектоника плит Земли за миллиард лет и слабое место болезни Крона

Изображение Марса, сделанное с борта космического аппарата НАСА Mars Odyssey Фото: NASA/Arizona State University via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Функциональная МРТ указала на два пути формирования алкоголизма в мозге подростков. Как выяснилось, нейронная сеть, связывающая медиальную орбитофронтальную кору с центральным серым веществом, участвует в формировании алкогольной зависимости, подавляя или активируя защитные функции центрального серого вещества.

- Американские разработчики научили нейросеть восстанавливать звук игры на фортепиано по беззвучной видеозаписи. Разработчики из Вашингтонского университета создали алгоритм для озвучивания игры на фортепиано, который учитывает не только сам факт нажатия клавиш, но и продолжительность.

- Геофизики построили первую непрерывную и согласованную модель тектонических перемещений литосферных плит в течение последнего миллиарда лет. Эта модель связывает кинематику плит в докембрии и в более позднее время. Она охватила миллиард лет, истекший с начала неопротерозоя, и включила в себя один полный суперконтинентальный цикл – от Родинии до Пангеи – и позднейшие движения плит. Авторы визуализировали модель в видеоролике продолжительностью 40 секунд.

- Биологи нашли у кишечной палочки, вызывающей болезнь Крона, "слабое место" и надеются подавить ее рост. Ученые выяснили, что вызывающая эту болезнь инвазивная кишечная палочка выделяет пропионат, который вызывает хроническое воспаление. Если лишить бактерию субстрата, из которого она получает пропионат, то E. coli ведет себя менее агрессивно и не приводит к воспалению в мышиных моделях.

- Физики отделили "рычание" квантового Чеширского кота от "улыбки".

- В ходе наблюдений за колонией обыкновенных вампиров ученые обнаружили, что опеку над осиротевшим детенышем взяла на себя близкая подруга его умершей матери. Действия самки-усыновительницы, возможно, являются побочным эффектом поведенческих механизмов, которые лежат в основе заботы о собственном потомстве.

- Марс изучали и изучают десятки аппаратов. В этом году начнут работать еще четыре, но загадок не становится меньше. Недавно на Марсе обнаружили "хлороводородный сезон", который совпадает с летом в южном полушарии планеты. Почему так происходит? Сайт N+1 поговорил об этом с одним из авторов этого открытия.