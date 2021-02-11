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Лукашенко заявил, что Минск ежегодно платит России по госкредитам до $1 млрд

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия ежегодно выплачивает России проценты по ранее выданным госкредитам в сумме около $1 млрд, причем ставка по кредитам выше общемировой, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Кредиты от России - это далеко не благотворительность. Вы знаете, сколько мы платим России за те кредитные ресурсы, которые мы получаем? Миллиард долларов. По-крайней мере, год тому назад было так", - сказал Лукашенко в четверг на Всебелорусском народном собрании.

При этом он отметил, что "Россия хранит свои денежные средства и в других странах, в том числе в США. Но получает, от того, что она таким образом кредитует США, на порядок меньше по процентам (по сравнению со ставкой по кредитам для Белоруссии - ИФ)".

"Зачастую проценты по этим кредит на порядок выше общемировых. И мы возвращаем эти кредиты в срок, нам никто их не списывает", - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, по данным Минфина Белоруссии, в 2020 году от правительства РФ и российских банков привлечено $1 млрд 51,1 млн, при этом выплачено $709,4 млн правительству и банкам РФ.

На 1 января 2021 года внешний госдолг Белоруссии составил $18,6 млрд, в том числе долг перед РФ составляет около $10 млрд.

Александр Лукашенко Белоруссия Россия

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