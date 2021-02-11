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Лукашенко назвал условие для развития Союзного государства

Лукашенко назвал условие для развития Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к предметной работе по укреплению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства на основе равноправия России и Белоруссии и при соблюдении взаимных интересов.

"Этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов", - сказал он на Всебелорусском народном собрании.

Лукашенко считает, что вся система органов Союзного государства создана, "и она еще не отработала свое, она жизнеспособна, не может быть выброшена на свалку".

Он напомнил, что "в свете последних событий содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение", но это была не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций".

"Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь - Россия или Россия - Беларусь зависит, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть", - считает президент.

Он напомнил, что "под прикрытием принципа ротации фактически на постоянной основе в регионе, в том числе на сопредельной с нами территории, наращивается группировка войск НАТО, и в результате уровень иностранного военного присутствия в регионе сегодня вообще не контролируется". Лукашенко добавил, что "постоянные тренировки войск США и НАТО сокращают срок их готовности к боевому применению" и обратил внимание, что "приостановлен вывод войск США из Европы".

Белоруссия ВНС Александр Лукашенко НАТО США

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