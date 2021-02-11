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Байден заявил, что США должны перехватить инициативу в отношениях с Китаем

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американские власти должны проявить инициативу в отношениях с Китаем, заявил президент США Джо Байден после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Это был хороший разговор, я знаю его (Си Цзиньпина - ИФ), мы с ним много встречались, когда я был вице-президентом. Но, понимаете, если мы не будем продвигаться вперед, то они съедят нас", - приводит CNN слова Байдена, который таким образом прокомментировал попытки Пекина прорваться на транспортный рынок США.

Телеканал отметил, что во время первого разговора лидеры затронули несколько вопросов, касающихся двусторонних отношений.

Собеседники CNN отметили, что Байден уделил приоритетное внимание экономическим и военным вопросам, упомянув и о возможных областях сотрудничества, включая изменение климата и распространение ядерного оружия.

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