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МИД КНР высказался за возобновление диалога с США

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Политика предыдущего президента США Дональда Трампа в отношении Китая довела китайско-американские отношения до низшего с момента установления дипотношений уровня, Пекин выступает за возобновление диалога с Вашингтоном, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"В последние несколько лет китайско-американские отношения сошли с рельсов нормального развития и дошли до самого сложного периода с момента установления дипотношений", - заявил глава МИД, выступая на форуме "Ланьтин" в Пекине.

Китайский дипломат возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на предыдущую администрацию США, которая, по его мнению, в отношениях с КНР руководствовалась своими политическими потребностями и "допустила серьезные ошибки в оценках тенденций его развития и политики" и "предприняла меры по сдерживанию Китая и оказанию давления на него".

Ван И призвал в первую очередь "сломать высокие стены", возникшие из-за ошибочных представлениях США о КНР, для "возращения китайско-американских отношений в правильное русло". Он высказался за восстановление двухстороннего диалога, который при предыдущей администрации практически прекратился.

Министр отметил, что Китай рассчитывает на дальнейшее развитие бизнеса американских компаний в стране, и заверил, что для этого Пекин будет совершенствовать соответствующие условия и деловой климат.

Он также выразил надежду на отмену введенных Трампом повышенных пошлин на китайские товары в Соединенных Штатах, а также санкций в отношении китайских предприятий.

Ван И подчеркнул: "Холодная зима пройдет, и весна надежды неизбежно наступит".

США Китай

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