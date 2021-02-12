Притворявшаяся богатой наследницей уроженка РФ вышла из тюрьмы в США

Анна Сорокина Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Уроженка РФ Анна Сорокина, несколько лет выдававшая себя в Нью-Йорке за богатую наследницу из Германии и обманувшая банки и дорогие отели на более чем $200 тыс., в четверг вышла на свободу из американской тюрьмы, сообщает в пятницу BBC News.

Отмечается, что теперь ей грозит депортация в Германию.

По данным СМИ, что Сорокина родилась в России в семье дальнобойщика, с семьей переехала в Германию, а после - в США. В высшем свете Нью-Йорка она представлялась Анной Делви - богатой наследницей из Германии с активами в $60 млн, жила в дорогих отелях, путешествовала на частном самолете, раздавала большие чаевые и посещала модные вечеринки - и все это на кредиты, полученные по поддельным чекам, и на деньги, одолженные у друзей из числа нью-йоркской элиты.

Anna Sorokin: Fake heiress released from US prison https://t.co/QfAdn4Qd0t — BBC News (World) (@BBCWorld) February 12, 2021

Сорокина была арестована в 2017 году. В апреле 2019 года присяжные признали 28-летнюю девушку виновной, и в следующем месяце суд приговорил ее к сроку от 4 до 12 лет тюрьмы, штрафу в $24 тыс. и обязал ее возместить ущерб на сумму $199 тыс. Отбыв четыре года в заключении, она могла претендовать на изменение оставшегося срока на условный. На слушании о досрочном освобождении она заявила, что сожалеет о сделанном, и принесла свои извинения.

Как сообщало издание Insider, Netflix заплатил Сорокиной $320 тыс. за права на ее историю, собираясь снять сериал о ее жизни. Эти деньги она потратила на то, чтобы выплатить компенсации тем, кто пострадал от ее действий.