В США уроженку РФ, выдававшую себя за богатую наследницу, признали виновной в хищении более $200 тыс.

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Присяжные в суде Нью-Йорка признали 28-летнюю уроженку РФ Анну Сорокину, выдававшую себя за богатую наследницу из Германии по имени Анна Делви, виновной в хищении более $200 тысяч у банков и своих друзей из числа нью-йоркской элиты, сообщает CNN со ссылкой на прокурора Манхэттена.

Девушку, которая находится под арестом с 2017 года, признали виновной по трем пунктам хищения в крупном размере у банков и друзей, а также в краже услуг и попытке еще одного хищения. Как ожидается, приговор по ее делу будет вынесен 9 мая. Сорокиной грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным СМИ, Сорокина родилась в России, затем переехала в Германию и в 16-летнем возрасте - в США. В высшем свете Нью-Йорка она представлялась богатой наследницей из Германии с активами в размере $60 миллионов, жила в отелях класса люкс, путешествовала на частном самолете, раздавала большие чаевые и посещала модные вечеринки - и все это на кредиты и деньги, одолженные у друзей, которые долгое время не понимали, что ни влияния, ни богатства у нее на самом деле нет.

Anna Sorokin, a.k.a. Anna Delvey, has been found guilty after posing as a German heiress and scamming her way into New York society https://t.co/8zoGJX5hbg — CNN (@CNN) April 26, 2019

В ноябре 2016 году Сорокина попыталась получить у City National Bank кредит в размере $22 млн, утверждая, что она хочет открыть частный арт-клуб в престижном районе Нью-Йорка, и предоставив поддельные документы о многомиллионных счетах за рубежом. Этот банк ей отказал, и спустя месяц Сорокина попробовала получить ту же сумму у Fortress Investment Group. Там ее попросили сделать платеж в размере $100 тыс., чтобы обеспечить получение кредита, и Сорокиной удалось получить эту сумму в City National Bank - банке, который сначала ей отказал.

Кроме того, в апреле 2018 года в журнале Vanity Fair вышла статья его фоторедактора Рэйчел Делоуч Уильямс, которая рассказала о том, как подружилась с Сорокиной и была очарована роскошным образом жизни, который та вела. В результате псевдонаследница позвала ее в шестидневный отпуск в Марокко, но он неожиданно обошелся фоторедактору в $62 тысячи, так как платеж по банковской карте Сорокиной не прошел.

По данным BBC News, сейчас историю о взаимоотношениях аферистки и фоторедактора Vanity Fair собирается экранизировать HBO, над сценарием работает обладательница премий "Эмми" и "Золотой глобус" Лина Данэм. Сама Уильямс уже заключила контракт на написание книги об этой истории.