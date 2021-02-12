JPMorgan спрогнозировал долгий период роста цен на сырье

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Аналитик PMorgan Марко Коланович считает, что на мировом рынке сырья начался долгий новый "суперцикл", в течение которого будут расти цены на сырье, в том числе на нефть. Мнение эксперта приводит MarketWatch.

Поддерживать рост цен будет восстановление экономики после пандемии COVID-19, а также ультрамягкая денежно-кредитная и налогово-бюджетная политикой, слабый доллар США, ускорение инфляции и влияние экологической повестки дня на спрос и предложение, заявил Коланович.

Этот "суперцикл", который подразумевает длительный рост цен, станет пятым за последнее столетие. Последний раз до этого он наблюдался с 1996 года по 2008 год, напоминает MarketWatch.

Цены на многие виды сельскохозяйственной продукции в последние дни поднимались до пиковых значений. В том числе сахар подорожал до максимума за четыре года из-за снижения производства в Таиланде, России и Евросоюзе и проблем с экспортом из Индии в связи с нехваткой контейнеров, сообщает Trading Economics. Стоимость какао поднималась до двухмесячного максимума.

Котировки контрактов на руду с 62%-ным содержанием железа с поставкой в китайский порт Тяньцзинь подскочили на этой неделе выше $159 за тонну. Аналитики Credit Suisse повысили прогноз цен на это сырье в первом полугодии текущего года сразу на $60 - до $170 за тонну.

Цена никеля превысила отметку $18,6 тыс. за тонну, что является максимальным показателем с сентября 2014 года. Это обусловлено ожиданиями резкого роста продаж электромобилей, в аккумуляторах которых используется никель.

В структуре спроса на рафинированный никель 8% приходится на производителей аккумуляторов, однако этот показатель может достичь 32% к 2040 году, прогнозирует CRU. Также ожидается, что стальной рынок, на который приходится две трети потребления никеля, останется сильным на протяжении 2021 года, что также будет поддерживать спрос на этот цветной металл.

Цены на кобальт на Лондонской бирже металлов выросли до максимума за два года, примерно до $45,7 тыс. за тонну, также на фоне спроса со стороны производителей электромобилей.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что мировые продажи машин с электрическими двигателями взлетят на 50% или более в 2021 году, в то время как реализация автомобилей с двигателями внутреннего сгорания вырастет всего на 2-5%.

Эксперты JPMorgan также указывают на то, что необходимость строительства инфраструктуры для возобновляемой энергетики, а также потребности в аккумуляторах при массовом переходе населения на электромобили приведут к повышению спроса на металлы.

Цена меди по итогам торгов в среду достигла максимальной отметки с октября 2012 года, стоимость платины достигала максимума за 6 лет.

Нефтяные котировки росли девять торговых сессий, что стало самым длительным периодом беспрерывного повышения с начала 2019 года. С минимума в апреле прошлого года они подскочили более чем втрое, и сейчас марка Brent стоит более $60 за баррель.