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Нефть Brent подорожала почти до $61,5 за баррель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к росту на ожиданиях публикации отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:23 по московскому времени в среду составляет $61,49 за баррель, что на $0,4 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена мартовских фьючерсов WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $58,65 за баррель, что на $0,29 (0,5%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

При этом нефть марки Brent дорожает девятую сессию подряд, WTI - восьмую.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 3,5 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд, однако оно замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, когда запасы упали на 4,26 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти в стране на 2,7 млн баррелей.

нефть

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