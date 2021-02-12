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Словения откроет границы для граждан РФ с 13 февраля

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Словения в тестовом режиме открывает границы для граждан стран Шенгенского соглашения и приезжающих из стран "красного списка", включая Россию, следует из постановления правительства республики.

Согласно документу, посетить страну гражданам из "красного списка" можно только со справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки. Тест должен быть сдан в одной из одобренных словенским Минздравом российских лабораторий, список учреждений разделен по регионам.

Кроме того, Словения разрешит въезд тем, кто уже переболел коронавирусом. Для этого потребуется предъявить справку с положительным результатом теста на COVID, который был сделан не позднее, чем за 21 день до поездки и не ранее, чем за полгода. Также понадобится справка от врача о выздоровлении (это относится только к гражданам стран Шенгенского соглашения).

"Лицу, предоставившему сертификат о вакцинации от коронавируса, подтверждающий, что с момента получения второй дозы прошло не менее 14 дней для Biontech/Pfizer, Moderna и не менее 21 дня для AstraZeneca, тоже разрешен въезд", - следует из постановления.

Что касается европейских стран, то с 13 февраля контрольно-пропускные пункты на внутренних границах страны, на автомобильных и железнодорожных путях свободны. "Из Италии, Австрии, Венгрии въехать можно в любом месте, однако каждый человек должен соответствовать условиям въезда", - подчеркивается в постановлении.

Указ действует до 19 февраля, но власти могут продлить его действие, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

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