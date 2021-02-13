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Меланья Трамп объявила о создании собственной организации

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Супруга бывшего президента США Меланья Трамп сообщила об открытии организации под названием "Офис Меланьи Трамп", сказано в твиттере этой организации.

"Миссис Меланья Трамп объявляет об открытии "Офиса Меланьи Трамп". Подпишитесь на этот аккаунт, чтобы получать новости и обновления", - говорится в единственном на данный момент твите на странице организации.

В конце января источники телеканала CNN сообщали, что новая организация бывшей первой леди США займется помощью детям, в том числе станет развитием программы Be Best, целями которой заявлены физическое и эмоциональное благополучие молодежи.

Сам Дональд Трамп в конце января открыл офис бывшего президента.

США Мелания Трамп Дональд Трамп

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