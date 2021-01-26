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Трамп открыл во Флориде офис для политической деятельности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп открыл во Флориде свой офис, предназначенный для исполнения обязанностей экс-президента, говорится в заявлении, распространенном помощниками Трампа.

"Офис будет отвечать за управление корреспонденцией президента Трампа, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью для продвижения интересов Соединенных Штатов и выполнения повестки дня администрации Трампа", - следует из текста заявления.

В прощальном слове в свой последний день на посту президента в прошлую среду Трамп заверил своих сторонников, что продолжит политическую деятельность.

"Мы вернемся в той или иной форме", - заявил он.

Бывший президент не появлялся на публике с тех пор, как прилетел в тот же день в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

В понедельник Палата представителей американского Конгресса передала в Сенат резолюцию по импичменту Трампа, принятую большинством голосов 13 января. Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу, которое вылилось в штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января. Если сенатский процесс, который будет проходить в форме суда, вынесет приговор об импичменте, Трамп лишится возможности баллотироваться в президенты на новый срок или же занимать государственные должности.

США Дональд Трамп

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