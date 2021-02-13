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Глава МИД Финляндии не смог предсказать открытие страны для российских туристов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Границы Финляндии могут быть открыты для российских туристов после вакцинации значительной части населения страны, говорить о сроках пока невозможно, сообщил глава МИД страны Пекка Хаависто.

"На данный момент как туристические, так и деловые поездки в Финляндию сильно ограничены. Аналогичные меры применятся и в отношении соседних стран - Эстонии, Швеции, а также России. Я думаю, что снятие этих ограничений произойдет тогда же, когда в нашей стране, а также в соседних странах, повысится уровень вакцинации населения, а затем мы разрешим людям свободно передвигаться. Но что касается дня или месяца, когда это произойдет, то говорить об этом пока рано", - сказал Хаависто в интервью "Интерфаксу" и другим российским СМИ в преддверии своего визита в Санкт-Петербург.

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Он отметил, что вакцинация населения в Финляндии уже началась, однако это длительный процесс, большая часть населения, вероятно, будет вакцинирована только к лету.

По словам министра, сейчас в Финляндии обсуждается введение более строгих мер для собственных граждан.

Он подчеркнул, что в обычное время российским туристам всегда рады в Финляндии, ежегодно выдается более 1 млн шенгенских виз, а граница пересекается около 9 млн раз в год, в связи с чем в стране надеются, что ситуация нормализуется как можно скорее.

Рабочий визит Хаависто в Санкт-Петербург состоится 15 февраля.

Финляндия Пекка Хаависто

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