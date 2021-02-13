Глава МИД Финляндии: Разрыв отношений России с ЕС будет очень негативным сценарием

Пекка Хаависто рассказал, чего он ждет от встречи с Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто Фото: Канцелярия Правительства Финляндии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, 15 февраля прибывающий с рабочим визитом в Россию, в интервью "Интерфаксу" и другим российским СМИ рассказал о том, что сближает Финляндию и Россию, как на двусторонних отношениях может сказаться "дело Навального", а также о том, может ли Хельсинки вновь стать площадкой для встречи президентов РФ и США.

- Господин Хаависто, на следующей неделе вы направляетесь в Россию. Какой у вас настрой, какие встречи запланированы?

- Как вы уже знаете, в понедельник я собираюсь с визитом в Россию, где я встречусь с господином Лавровым. В Санкт-Петербурге я также встречусь с представителями правительства города и Ленинградской области, неправительственных организаций, а также представителями финского бизнеса, работающими в Санкт-Петербурге и России.

Разумеется, из-за пандемии коронавируса я, так же как многие другие министры иностранных дел, значительно снизил количество своих поездок. Я сделал исключение для поездки в регион Африканского Рога, а именно в Эфиопию и Судан. Моя поездка была связана с гуманитарным кризисом в регионе Тыграй, а также с ситуацией с правами человека. Я вернулся вчера, и, разумеется, сдал тест на коронавирус, что мы обычно делаем после длительных поездок.

В целом, министры иностранных дел, разумеется, также подвержены достаточно строгим ограничениям. Я принимаю участие во встречах глав МИД стран ЕС в Брюсселе, однако прошло уже много времени с момента нашей последней встречи с господином Лавровым – если я не ошибаюсь, последний раз мы встречались в марте прошлого года в Хельсинки, и я хорошо помню, что уже тогда было "коронавирусное настроение". Господин Лавров, по-моему, заметил, что, именно тогда был первый раз, когда перед обедом мы увидели на столах санитайзер, так что мы уже были готовы к коронавирусу.

Я надеюсь на интересные дискуссии и обсуждения, но, стоит отметить, что фон, созданный визитом в Россию Верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, далек от идеального. Как мы все знаем, в ходе его визита возникла некоторая напряженность, а высылка трех европейских дипломатов была воспринята как недружественный шаг в отношении высокопоставленного гостя, находящегося с визитом в Москве. Мы сожалеем, что атмосфера далека от идеала, но, разумеется, мы является соседями, так что я рассчитываю, что удастся обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня в нормальной дипломатической атмосфере.

Должен отметить, что хоть мне всегда приятно находиться в Москве, Санкт-Петербург очень близок моему сердцу. Мы широко сотрудничаем с городскими властями и некоммерческими организациями по вопросам окружающей среды. В 1992 году мы организовали большой семинар на тему "Наша общая окружающая среда" совместно с властями Санкт-Петербурга и НКО, в нем приняло участие более 600 человек. Еще в начале 90-х годов прошлого века был виден большой энтузиазм по вопросам окружающей среды. Разумеется, я очень надеюсь на сотрудничество между Россией и Финляндией, и в частности с Санкт-Петербургом по многим направлениям.

- С представителями каких НКО вы планируете встретиться в Санкт-Петербурге?

- Кроме встречи с министром Лавровым, мы также запросили встречи с высокопоставленными представителями администрации Санкт-Петербурга. Это очень важно, так как этот город расположен вблизи Финляндии, и объем двустороннего сотрудничества достаточно велик. Мы также запросили встречу с представителями руководства Ленинградской области. Я считаю, что это также важная встреча, так как Ленинградская область и Финляндия тесно сотрудничают во многих сферах. Я уже упомянул о встрече с представителями бизнеса, в частности финскими бизнесменами, работающими в Санкт-Петербурге и России. И, наконец, я запросил встречу с представителями нескольких НКО. Я, возможно, расскажу подробнее после встреч, но тема сотрудничества в области окружающей среды определённо будет поднята на встрече представителями НКО.

- Какие темы вы планируете обсудить с господином Лавровым? Какие сферы интересов будут преобладать в двусторонних отношениях в этом году?

- Разумеется, мы будем много говорить о пограничном сотрудничестве, а также сотрудничестве в области борьбы с коронавирусом, о том, каким образом мы выстраиваем наши двусторонние отношения во время сложного периода пандемии. Меня также интересует тема российского председательства в Арктическом совете, которое начнется в апреле. Я думаю, что здесь есть большие возможности для сотрудничества – арктический регион важен как для России, так и для Финляндии. Кроме того, прошлой весной я читал сообщения о теме радиоактивных отходов, в частности в Арктике, эти вопросы поднимаются в России. Я также рассчитываю обсудить вопросы климата. Этот год очень важен, так как администрация США заняла новую позицию по ряду соглашений в области борьбы с изменением климата, а также из-за проведения Климатической конференции ООН в Глазго. Я также хотел бы поднять другие вопросы, в том числе экологические, которые важны как в двусторонних отношениях, так и в мировом масштабе.

- Считаете ли вы, что результаты визита в Москву господина Борреля могут представлять дополнительные трудности для вас?

- Как я уже сказал, Финляндия и Россия – соседи, но мы также являемся членом ЕС, и здесь, разумеется, стоит учитывать фон в отношениях Евросоюза с Россией – санкции, введённые после незаконной аннексии Крыма, ситуация на востоке Украины, недавнее отравление господина Навального, его лечение в Европе, в Берлине, его последующее возвращение, достойный сожаления судебный процесс и его заключение под стражу. На этом фоне важно понимать, что Финляндия, разумеется, как член ЕС поддержала позицию союза в тех вопросах, в которых, как мы считаем, были нарушены международные законы и правила, что и явилось причиной для введения санкций. При этом, как представитель страны-члена ЕС, я надеюсь, что нормальные контакты и нормальные отношения между Россией и Евросоюзом сохранятся. Я, разумеется, хотел бы поблагодарить господина Борреля за то, что он принял приглашение господина Лаврова нанести визит в Москву. Последний визит такого уровня был в 2017 году, когда прошла встреча между Федерикой Могерини и господином Лавровым, так что, вероятно, это было хорошее время для встречи, но, к сожалению, настрой встречи был далек от идеала. Господин Боррель отчитался о своем визите на заседании Совета ЕС по иностранным делам, а 22 февраля предстоит заседание министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

- Господин Боррель заявил, что его атмосфера его встречи с министром Лавровым накалилась, как только он завёл разговор об Алексее Навальном. Будете ли вы поднимать этот вопрос на встрече с господином Лавровым? Будете ли вы затрагивать другие вопросы правозащитной повестки дня?

- В ходе предыдущих встреч и бесед с министром Лавровым я поднимал и сложные вопросы, такие как права человека, дело Навального, санкции и так далее. Эти вопросы обсуждались, и это нормально для международной дипломатии. В этом случае я также буду поднимать сложные вопросы, которые привели к санкциям и ограничительным мерам в отношениях между ЕС и Россией. Всегда хорошо обсудить фундамент, на котором стоят ограничительные меры, и посмотреть, был ли достигнут прогресс, может ли он быть достигнут. Это часть нормальной дипломатической практики. Господин Лавров очень опытный и профессиональный дипломат, так что я исхожу из того, что эти сложные вопросы будут обсуждены в нормальной – может быть, накаленной, а может быть и нет, это все зависит от ситуации – атмосфере.

- На прошлой неделе президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что дело Навального негативно скажется на отношениях между Финляндией и Россией. Разделяете ли вы его мнение? Как это может произойти, учитывая, что между нашими странами всегда были хорошие и конструктивные отношения?

- Разумеется, дело Навального, а также незаконная аннексия Крыма и ситуация на востоке Украины отражаются на наших отношениях через призму ЕС, мы поддержали ограничительные меры, введенные Евросоюзом. Как я уже сказал, мы рассматриваем дело Навального в международных правовых рамках, а именно с точки зрения международных конвенций о запрете химического оружия. Эти правила были нарушены, и как России, так и международному сообществу следует должным образом рассмотреть этот вопрос и провести соответствующее расследование. На основании этого были приняты решения о введении санкций и ограничительных мер после отравления Навального.

- Вы сказали, что Финляндия поддерживает санкции в отношении России по делу Навального. На ваш взгляд, в чем они могут выразиться? Уже известно, какие санкции будут наложены? Видит ли Финляндия сейчас в России значительную угрозу? Может ли это стать поводом для перехода от нейтрального статуса к членству в НАТО, что периодически обсуждается в Финляндии?

- Я говорил в первую очередь об уже введённых санкциях, которые были применены осенью после отравления господина Навального. Я бы не хотел спекулировать на теме новых санкций. Разумеется, этот вопрос должны обсудить иностранных дел стран-членов ЕС. На данный момент эта тема еще не обсуждалась, и я бы не хотел ее поднимать.

Теперь что касается угрозы со стороны России. Разумеется, мы в Финляндии видим, что, когда нарушаются международные правила уважения границ независимых стран, то это представляет общую угрозу для европейской безопасности. Именно по этой причине Финляндия наравне с другими странами-членами ЕС резко отреагировала на события на востоке Украины и в Крыму.

Что касается нашей собственной безопасности, как вы знаете, оборона Финляндии зиждется на национальном оборонном потенциале, который заслуживает доверие. Мы является членом ЕС, но сохраняем национальное пространство для маневра и свободу выбора. Это является неотъемлемой частью нашей внешней оборонной политики и политики безопасности. В правительственном отчете о внешней политике и политике безопасности, опубликованном в прошлом году, предусмотрена возможность вступления в военный союз или подачи заявку на такое вступление, но так было и раньше. На данный момент ничего не изменилось, но, разумеется, решение по вопросам политики безопасности принимают сами финны.

- Сегодня (интервью состоялось 12 февраля – ИФ) министр иностранных дел России Лавров заявил, что Россия будет готова к разрыву отношений с ЕС, если будут введены новые санкции. Как вы можете это прокомментировать?

- Разумеется, разрыв отношений с ЕС будет очень негативным сценарием. Как я уже сказал, я считаю, что господин Боррель сделал очень важный шаг. Он хотел приехать в Москву, он хотел встретиться с главой МИД Лавровым, и, разумеется, мы надеялись, что все пройдет в позитивном ключе. Однако, в данном случае, впрочем, как и всегда, во всех ситуациях, очень важно поддерживать дипломатические отношения и вести дипломатические обсуждения даже наиболее сложных тем, что мы всегда делали в отношениях Финляндии и России. Разумеется, есть сложные для обеих стран вопросы, но они обсуждаются в нормальном дипломатическом ключе, и, я думаю, что именно так и должно происходить в отношениях между ЕС и Россией. Не хотел бы давать других комментариев, как я уже сказал, и спекулировать по теме новых ограничительных мер и санкций. Я считаю, что это тема для обсуждения всего ЕС и министров стран-членов союза.

- При каких условиях Финляндия может принять решение об открытии границ для российских туристов? Будет ли для въезда требоваться сертификат о прохождении вакцинации, или будет достаточно сдать тест перед поездкой?

Ответ: Это очень важный вопрос. Мне кажется, что этому удивились бы даже наши европейские коллеги, но в обычный год мы выдаем более 1 млн шенгенских виз россиянам, а количество пересечений нашей границы составляет около 9 млн в год. Это говорит о том, насколько активна наша граница в обычные годы. И, разумеется, мы в Финляндии надеемся, что ситуация нормализуется как можно скорее. Я также хотел бы подтвердить, что в обычных условиях россияне и российские туристы всегда тепло приветствуются в Финляндии, и надеюсь, что они воспринимают Финляндию как дружественную страну.

Однако сейчас в условиях пандемии коронавируса мы, разумеется, приняли решение поставить вопросы здоровья во главу угла. Вы, наверное, знаете, что ситуация с коронавирусом в Финляндии отличается в лучшую сторону по сравнению с другими странами. Тем не менее, на данный момент мы зарегистрировали более 700 смертей и порядка 50 тыс. случаев заражения коронавирусом. Так что мы тоже страдаем от коронавируса и стараемся защитить наших граждан как можно лучше. Возможно, вы знаете, что мы ввели достаточно строгие ограничения даже для жителей стран шенгенской зоны, мы ввели ограничения для жителей Эстонии, у нас также действуют ограничения на финско-шведской границе. Это ненормальная ситуация внутри ЕС и для шенгенских стран. К сожалению, ограничения будут действовать до тех пор, пока коронавирус не уйдет.

Это хороший вопрос – когда мы начнем смягчать ограничения. Пока слишком рано говорить о каком-то графике или датах, но, разумеется, мы обсуждаем и в правительстве, и с другими европейскими странами, в том числе и сертификаты о вакцинации, как их можно было бы использовать, требования о прохождении теста. Но решение о том, как это будет происходить, пока не принято. Тем временем мы расширяем вакцинацию. Мы сейчас применяем очень строгие правила в отношении пожилых людей – старше 80 или 90 лет, первыми в Финляндии вакцинируются группы риска. Надеюсь, что мы к лету достигнем хороших темпов вакцинации, что позволит улучшить ситуацию в стране. И, разумеется, мне отрадно видеть, что в России также проводится вакцинация, а вакцина "Спутник V" работает. Это хорошо для борьбы с коронавирусом.

Также стоит отметить, что, несмотря на пандемию, наши пограничные ведомства в целом работают очень эффективно. Мы с Россией очень хорошо сотрудничаем по пограничным вопросам даже во время пандемии коронавируса. И хотя туристы не могут пересекать границу, грузовые и профессиональные поездки продолжаются, и это мне кажется очень важным. Надеюсь, что коронавирус очень незначительно скажется на двусторонних экономических отношениях.

Я хотел бы поблагодарить пограничные ведомства, как российские, так и финские, за их хорошее сотрудничество в период пандемии коронавируса.

- Может ли Финляндия ввести национальные въездные разрешения для граждан России, как это сделала Греция? В случае подтверждения брони и с условием прохождения карантина, россияне могут въехать в Грецию, если их общее количество не превышает 500 человек.

- На данный момент как туристические, так и деловые поездки в Финляндию сильно ограничены. Аналогичные меры, как я уже сказал, применятся и в отношении соседних стран – Эстонии, Швеции, а также России. Я думаю, что снятие этих ограничений произойдет тогда же, когда в нашей стране, а также в соседних странах, повысится уровень вакцинации населения, а затем мы разрешим людям свободно передвигаться. Но что касается дня или месяца, когда это произойдет, то говорить об этом пока рано. Несмотря на то, что мы уже начинаем вакцинацию, это длительный процесс, вероятно, большая часть населения будет должным образом вакцинирована только к лету. В то же время нам надо принимать решения о том, какие документы о вакцинации будут удобны для пересечения границы. К сожалению, еще очень рано принимать такие решения. Сейчас в Финляндии обсуждается введение более строгих мер для наших граждан, так как мы хотим побороть последнюю волну коронавируса. Мы зафиксировали некоторый рост случаев коронавируса в Финляндии, и мы не рады такому развитию событий.

- Готова ли Финляндия закупить вакцину "Спутник V" только с одобрения соответствующих финских властей, не ожидая одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам? Возможно ли, что компания "BioCad", которая производит вакцину "Спутник V", начнет ее выпуск в Финляндии?

- Что касается одобрения вакцины "Спутник V" – мы в этом вопросе полагаемся на Европейское агентство по лекарственным средствам. Разумеется, когда речь идет о разработке вакцин, то мы должны быть уверены, что они хорошего качества, соответствуют необходимым критериям, и их применение не приводит к негативным последствиям. Разумеется, мы несем огромную ответственность за то, чтобы вакцинация населения прошла успешно. Таким образом, мы не предпринимаем никаких действий, которые могли бы пойти вразрез или предвосхитить решения Европейского агентства по лекарственным средствам. Однако, когда Европейское агентство по лекарственным средствам даст зеленый свет, то мы ко всем вакцинам будет относиться равнозначно.

Что касается производства вакцин в Финляндии, разумеется, решения по этому вопросу принимают частные компании. Мы также проводим исследования в Куопио, там есть передовая группа по вакцинации от коронавируса, но их исследования могут занять некоторое время, прежде чем вакцина может быть выпущена гражданский оборот. Если дела будут обстоять так, что вакцинация от коронавируса станет такой же ежегодной рутиной, как и вакцинация от гриппа, тогда возможно, что мы начнем сами производить вакцины, но на данный момент, я думаю, мы будем полагаться на производителей вакцин, которые уже много раз широко упоминались.

- В январе этого года Энергетическое агентство Финляндии объявило о том, что оно рассматривает вопрос прекращения импорта электроэнергии из России к 2035 году. Это вопрос безуглеродной повестки дня или все же политический вопрос? Считаете ли вы, что энергетическое сотрудничество с Россией все еще важно для ЕС или необходимо двигаться в сторону зеленых альтернатив?

- В целом, я считаю, что Россия и ЕС хотят перейти к более зеленым возобновляемым источниками энергии. Для нас будет очень важным модернизировать энергетический сектор. Именно этим мы и занимаемся наравне с другими странами. Опубликованная стратегия нашего Энергетического агентства не определяет, каким образом в будущем должны быть организованы поставки электроэнергии в Финляндию. Между Россией и Финляндией в 70-е года прошлого века была протянута линия электропередач, и она нуждается в ремонте. Решение по этому вопросу должна принимать российская сторона, и, разумеется, это оказывает свое влияние.

Говоря в общем, я считаю, что как энергосистема, так и производство электроэнергии должны соответствовать новому климатическому мышлению и климатическим стандартам, целям сокращения выбросов парниковых газов. Я думаю, что все сотрудничество в области энергетики должно рассматриваться с этой точки зрения.

- Считаете ли вы, что Финляндия может сохранить традицию и предоставить площадку для встречи президентов Владимира Путин и Джо Байдена, как это было в случае с Дональдом Трампом?

- Финляндия всегда готова предоставить хорошее место. Как вы справедливо заметили, здесь и ранее проводились важные встречи. Прошлой осенью, в октябре, я имел возможность встретиться как с российской, так и американской делегациями, которые обсуждали вопрос ДСНВ в Финляндии. Обе делегации были благодарны за то, что мы предоставляли им нейтральную площадку для переговоров. К счастью, это в конечном итоге привело к продлению ДСНВ, который, кстати, является очень важным договором в области ограничения ядерных вооружений, и мы благодарны России и США за его продление. Разумеется, если возникнет необходимость, как я уже сказал, Финляндия всегда готова предоставить площадку. Конечно, мы понимаем, что есть и другие альтернативы, но Хельсинки – всегда хорошее место для встреч.