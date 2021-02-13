Лидер республиканцев в сенате проголосует против импичмента Трампу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнел объявил коллегам, что намерен проголосовать против объявления импичмента бывшему президенту страны Дональду Трампу, сообщает издание The Hill.

Один из сенаторов-республиканцев подтвердил журналистам, что Макконнел принял подобное решение.

Ожидается, что в субботу, 13 февраля, сенаторы возобновят рассмотрение вопроса об импичменте, после чего, в ночь на воскресенье, могут организовать голосование по этому вопросу.

Ранее стороны обвинения и защиты изложили свои позиции перед сенаторами. Теперь у членов сената есть возможность высказаться на заседании об этом деле.

В конгрессе обвинили Трампа в том, что он спровоцировал беспорядки 6 января в Вашингтоне: тогда группа поддерживающих Трампа демонстрантов ворвалась в Капитолий.

Макконнелл долгое время считался близким союзником Трампа, однако после событий 6 января - жестко его критиковал. До сих пор Макконнелп предупреждал, что не определился с тем, как он будет голосовать по вопросу об импичменте.

Ожидается, что на голосовании демократы, настаивающие на импичменте, не смогут переманить на свою сторону достаточное числе сенаторов-республиканцев, и попытка наказать Трампа за штурм демонстрантами Капитолия не удастся.

В данном случае импичмент, с одной стороны, - символическое наказание, так как Трамп и так уже покинул Белый дом. Однако объявление задним числом импичмента позволило бы противникам бывшего президента запретить ему в будущем занимать госдолжности: в Демократической партии опасаются, что Трамп останется в политике и через четыре года может попытаться вернуться на пост главы государства.