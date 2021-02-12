Защита Трампа представила в Сенате аргументы против импичмента экс-президенту

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Сенате США в пятницу в ходе слушаний юристы республиканцы выступают с аргументами против объявления импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу.

Разбирательство сосредоточено на единственном пункте обвинения – "подстрекательство к мятежу": Трампа обвиняют в призывах к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал результаты президентских выборов 2020 года, согласно которым победу одержал Джо Байден.

Слушания начались с выступления юриста Трампа Майкла ван дер Вина, который назвал процесс по делу об объявлении импичмента экс-президенту "несправедливым и явно неконституционным актом политического возмездия".

По словам ван дер Вина, "ни один мыслящий человек не мог серьезно посчитать, что речь президента 6 января была подстрекательством к насилию или бунту". Юрист добавил, что Трамп "открытым текстом призывал осуществлять свои права мирно и патриотично"

Ван дер Вин подчеркнул, что слушания по импичменту Трампу "еще больше разделяют" США.

Юрист, комментируя обвинения демократов по отношению к Трампу в том, что экс-президент в своей речи использовал призыв "бороться изо всех сил", заявил, что это "обычная политическая риторика", которая "фактически не отличается" от лексики, используемой политиками на протяжении "сотен лет". Он привел в пример лозунг предвыборной кампании президента США Джо Байдена.

"Лозунг кампании Джо Байдена был таким: борьба за душу Америки", - напомнил ван дер Вин.

Ожидается, что выступление команды защиты Трампа не займет много времени. Несмотря на то, что у стороны защиты есть также 16 часов на представление аргументов, они используют только около четырех.

Накануне менеджеры по импичменту Палаты представителей Конгресса США завершили свою аргументацию против Дональда Трампа, призвав Сенат осудить бывшего президента за подстрекательство к нападению на Капитолий 6 января.

Демократы использовали свой последний день аргументации, чтобы показать, что нападавшие на здание Конгресса действовали по указанию Трампа. Они также сосредоточились на заявлениях экс-президента о том, что его поведение было "совершенно уместным", и предупредили о том, что подобное может повториться.

Ожидается, что не более пяти или шести республиканцев в Сенате проголосуют за осуждение бывшего президента, который по-прежнему обладает огромной властью в своей партии. Это намного меньше, чем 17 голосов республиканцев, необходимых для вынесения обвинительного приговора.

После выступлений групп обвинения и защиты, состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать вопросы. У сенаторов будет на это четыре часа.

Кроме того, остается возможность вызова свидетелей. Ранее менеджеры по импичменту Палаты представителей пригласили Трампа дать показания под присягой, но его адвокаты отклонили это предложение. Пока неизвестно попытаются ли они вызвать других свидетелей.

Если обе стороны договорятся не вызывать свидетелей, то есть шанс, что процесс по импичменту Трампу закончится к началу следующей недели.

Американские СМИ отмечают, что данный процесс должен быть более быстрым в отличие от проводимых ранее. Так, например, в предыдущем процессе по импичменту Трампу каждая сторона получила по 24 часа для представления своих доводов.

Процесс в Сенате начался почти через пять недель после штурма Капитолия 6 января.

Тогда сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

В январе большинство членов палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента Трампу, после чего этот вопрос перешел на рассмотрение сената - верхней палаты Конгресса.

Трамп с начала своего президентского срока уже второй раз проходит через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Американские СМИ поясняют, что нынешняя процедура импичмента в отношении Трампа имеет важное значение, несмотря на то, что он уже не является президентом. Это связано с тем, что сенаторы в случае решения об импичменте затем могут провести голосование, которое лишит Трампа возможности снова баллотироваться в президенты.