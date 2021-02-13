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Лавров обсудил климатические проблемы с Джоном Керри

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, сообщил МИД РФ.

"В ходе беседы затрагивались вопросы, связанные с реализацией Парижского соглашения по климату", - говорится в сообщении.

"Было подчеркнуто, что Россия как один из лидеров данного процесса открыта для честного и взаимоуважительного диалога в области снижения выбросов парниковых газов и обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК)", - сообщил МИД РФ.

В его сообщении отмечается, что Лавров и Керри "условились налаживать контакты между компетентными структурами России и США в связи с предстоящей серией важных мероприятий по подготовке к 26 сессии Конференции Сторон РКИК ООН в Глазго".

Керри занимал пост госсекретаря США в 2013-2017 годах в администрации Барака Обамы.

Сергей Лавров США Джон Керри

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