Источник узнал о краткой встрече Лаврова и Керри в Дели

Джон Керри и Сергей Лавров. Архивное фото. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Росии Сергей Лавров провел в Нью-Дели краткую встерчу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, сообщил журналистам источник в индийской столице.

Переговоры прошли в гостинице, где остановились Лавров и Керри. Стороны обсудили климатическую повестку, добавил источник.

Российский министр прибыл в Индию вечером 5 апреля с рабочим визитом. Спецпредставитель президента США находится в Дели в связи с подготовкой виртуального саммита по климату.

В феврале Лавров и Керри обсудили по телефону вопросы реализации Парижского соглашения по климату.

В марте Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден направил приглашения лидерам 40 государств на саммит по климату, который пройдет в онлайн-формате 22-23 апреля, среди приглашенных был президент Владимир Путин. 2 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что приглашение Байдена получено, детали уточняются по дипломатическим каналам.