Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
на 14.02В России 4 071 883+14 185В мире 108 536 882+347 905

"Роскосмос" опубликовал снимок марсианского кратера

"Роскосмос" опубликовал снимок марсианского кратера
Фото: пресс-служба госкорпорации «Роскосмос»

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Государственная корпорация "Роскосмос" обнародовала фотографию кратера на Марсе, сделанную с борта аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016.

"На представленной фотографии запечатлена юго-восточная стена малого кратера, расположенного в нескольких сотнях километров к северу от гигантской равнины Эллада - равнинной низменности ударного происхождения на планете Марс. Размеры самого кратера достигают около 12 км в диаметре, на данном снимке представлена область площадью 5 на 10 км", - говорится в пояснении к снимку.

Отмечается, что цветные фильтры камеры позволяют увидеть разнообразнейшую палитру красок.

"Это разнообразие обусловлено присутствием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны", - сказано в сообщении.По данным "Роскосмоса", "светлые залежи указывают на выход коренных пород, которые могут содержать в себе древние глинистые минералы, сформировавшиеся в присутствии воды". "Кроме того, здесь также хорошо видны нанесённые ветром песчаные отложения, создающие "рябь" на дне кратера. Их характерный рыжевато-коричневый оттенок указывает на наличие оксидов железа", - говорится в пресс-релизе.

Проект ExoMars

ExoMars - проект "Роскосмоса" и Европейского космического агентства, который реализуется в два этапа. Первая миссия была выведена в космос в 2016 году. Она включала два космических аппарата: Trace Gas Orbiter для наблюдений атмосферы и поверхности планеты с весны 2018 года находится на рабочей орбите около Марса и второй - посадочный модуль "Скиапарелли" для отработки технологий посадки, его миссия завершилась нештатно.

Научные задачи миссии Trace Gas Orbiter - регистрация малых составляющих марсианской атмосферы, в том числе метана, картирование распространенности воды в верхнем слое грунта с высоким пространственным разрешением порядка десятков км, стереосъёмка поверхности. На аппарате установлены два прибора, созданные в России: спектрометрический комплекс АЦС (ACS - Atmospheric Chemistry Suit, комплекс для изучения химии атмосферы) и нейтронный телескоп высокого разрешения ФРЕНД (FREND, Fine-Resolution Epithermal Neutron Detector).

Второй этап проекта, запуск которого запланирован в следующем году, предусматривает доставку на поверхность Марса российской посадочной платформы "Казачок" с европейским автоматическим марсоходом "Розалинд Франклин" на борту. Запуск будет выполнен с помощью ракеты-носителя "Протон-М" и разгонного блока "Бриз-М" с космодрома Байконур.

Роскосмос Марс ExoMars

Новости
Пандемия коронавируса

Лондон усомнился в полном доступе ВОЗ в Ухане к данным о COVID-19

Путин исключил нарушение Конституции в отношениях с Японией

Путин исключил нарушение Конституции в отношениях с Японией

Археологи нашли в Египте самую древнюю пивоварню в мире

Археологи нашли в Египте самую древнюю пивоварню в мире

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 февраля

Трамп назвал провалившуюся попытку импичмента охотой на ведьм

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

Что произошло за день: суббота, 13 февраля

Поставки вакцины Pfizer на Украину были задержаны

Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

В Италии приступило к работе новое правительство

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');