"Роскосмос" опубликовал снимок марсианского кратера

Фото: пресс-служба госкорпорации «Роскосмос»

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Государственная корпорация "Роскосмос" обнародовала фотографию кратера на Марсе, сделанную с борта аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016.

"На представленной фотографии запечатлена юго-восточная стена малого кратера, расположенного в нескольких сотнях километров к северу от гигантской равнины Эллада - равнинной низменности ударного происхождения на планете Марс. Размеры самого кратера достигают около 12 км в диаметре, на данном снимке представлена область площадью 5 на 10 км", - говорится в пояснении к снимку.

Отмечается, что цветные фильтры камеры позволяют увидеть разнообразнейшую палитру красок.

"Это разнообразие обусловлено присутствием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны", - сказано в сообщении.По данным "Роскосмоса", "светлые залежи указывают на выход коренных пород, которые могут содержать в себе древние глинистые минералы, сформировавшиеся в присутствии воды". "Кроме того, здесь также хорошо видны нанесённые ветром песчаные отложения, создающие "рябь" на дне кратера. Их характерный рыжевато-коричневый оттенок указывает на наличие оксидов железа", - говорится в пресс-релизе.

Проект ExoMars

ExoMars - проект "Роскосмоса" и Европейского космического агентства, который реализуется в два этапа. Первая миссия была выведена в космос в 2016 году. Она включала два космических аппарата: Trace Gas Orbiter для наблюдений атмосферы и поверхности планеты с весны 2018 года находится на рабочей орбите около Марса и второй - посадочный модуль "Скиапарелли" для отработки технологий посадки, его миссия завершилась нештатно.

Научные задачи миссии Trace Gas Orbiter - регистрация малых составляющих марсианской атмосферы, в том числе метана, картирование распространенности воды в верхнем слое грунта с высоким пространственным разрешением порядка десятков км, стереосъёмка поверхности. На аппарате установлены два прибора, созданные в России: спектрометрический комплекс АЦС (ACS - Atmospheric Chemistry Suit, комплекс для изучения химии атмосферы) и нейтронный телескоп высокого разрешения ФРЕНД (FREND, Fine-Resolution Epithermal Neutron Detector).

Второй этап проекта, запуск которого запланирован в следующем году, предусматривает доставку на поверхность Марса российской посадочной платформы "Казачок" с европейским автоматическим марсоходом "Розалинд Франклин" на борту. Запуск будет выполнен с помощью ракеты-носителя "Протон-М" и разгонного блока "Бриз-М" с космодрома Байконур.