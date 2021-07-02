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Парашют космического аппарата ExoMars повредился на испытаниях в Швеции

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Парашют второй ступени российско-европейского космического аппарата ExoMars получил повреждение при проведении испытаний в Швеции, сообщает "Роскосмос".

"После нескольких недель ожидания из-за плохой погоды и сильного ветра в шведском городе Кируна состоялись высотные испытания парашютной системы миссии ExoMars. В рамках испытаний 15-метровый основной парашют первой ступени отработал без замечаний на сверхзвуковой скорости, 35-метровый парашют второй ступени получил небольшое повреждение, однако штатно снизил скорость макета посадочной платформы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты будут изучать обнаруженные отклонения перед окончательным утверждением сценария двух следующих испытаний, которые планируются на октябрь-ноябрь 2021 года в Орегоне, США. Ранее обнаруженные недостатки, связанные с трением купола о парашютную сумку, ныне устранены.

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5 марта в НПО им. Лавочкина сообщили, что парашют для российско-европейского аппарата ExoMars изготовит та же компания, что и для марсохода NASA Perseverance.

"Разработана новая стратегия испытаний парашютной системы с целью обеспечения запуска в пусковое окно в 2022 году. Она предполагает изготовление новых парашютов компанией Airborne Systems, которая помогла НАСА бережно доставить марсоход "Персеверанс" на поверхность Марса в феврале 2021 года", - говорилось в сообщении.

В начале 2019 года в ходе испытаний аппарата были выявлены проблемы с парашютными сумками, которые приводили к повреждениям парашютов.

Ранее при посадке на Марс разбились несколько аппаратов, в том числе разработанный Европейским космическим агентством "Скиапарелли", запущенный с Байконура российской ракетой-носителем "Протон".

Российская ракета-носитель "Протон-М", оснащенная разгонным блоком "Бриз", со станцией ExoMars стартует 22 сентября 2022 года в 17:10 по московскому времени с космодрома Байконур. В качестве резервной даты указано 1 октября 2022 года.Посадка спускаемого аппарата на Красную планету после отделения от межпланетной станции должна состояться через девять месяцев - 10 июня 2023 года в 18:32.

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В марте прошлого года ЕКА и "Роскосмос" сообщили о переносе запуска ExoMars с 2020 на 2022 год в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний обновленного оборудования, а также трудностями в работе, возникшими из-за пандемии коронавируса.

ExoMars - совместная программа ЕКА и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.

В рамках совместной программы исследования Красной планеты первая межпланетная станция ExoMars была запущена 14 марта 2016 года ракетой-носителем "Протон-М" c космодрома Байконур. 19 октября 2016 года она успешно вышла на орбиту планеты, однако посадочный модуль затем разбился при посадке на плато Меридиана.

Швеция Роскосмос ExoMars

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