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Ученые расшифровали геном одной из самых долгоживущих обезьян

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Международная группа ученых впервые секвенировала геном обезьяны-капуцина, открыв новые генетические ключи к эволюции их долгой жизни и большого мозга. Об этом говорится в сообщении Ливерпульского университета.

Работа проводилась под руководством Университета Калгари в Канаде и привлекала исследователей из Ливерпульского университета.

"Капуцины имеют самый большой относительный размер мозга по сравнению с другими обезьянами и могут жить дольше 50 лет, несмотря на их небольшой размер, но их генетическая подоплека до сих пор оставалась неисследованной", - отмечает профессор Жоао Педро де Магальяэс.

С помощью сравнительного геномного подхода, охватывающего широкий спектр млекопитающих, специалисты идентифицировали гены, находящиеся под эволюционным отбором, связанным с долголетием и развитием мозга.

"Мы обнаружили признаки положительного отбора на генах, лежащих в основе обоих признаков, что помогает нам лучше понять, как развиваются такие признаки. Кроме того, мы нашли доказательства генетической адаптации к засухе и сезонным условиям, изучив популяции капуцинов из тропических лесов и сезонных сухих лесов", - приводятся в сообщении слова старшего автора и руководителя канадских исследований Аманды Мелин, изучавшей поведение и генетику обезьян-капуцинов почти 20 лет.

Исследователи определили гены, связанные с реакцией на повреждение ДНК, метаболизмом, клеточным циклом и инсулиновым ответом.

Считается, что повреждение ДНК является основным фактором старения. Предыдущие исследования профессора де Магальяэса и других ученых показали, что гены, участвующие в реакциях на повреждение ДНК, демонстрируют у млекопитающих специфичные для долголетия паттерны отбора.

"Хотя мы должны быть осторожны в отношении биологической значимости наших открытий, есть соблазн предположить, что, как и у других видов, изменения в определенных генах, связанных со старением, могут способствовать долголетию капуцинов", - отмечает де Магальяэс.

Великобритания Ливерпульский университет

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