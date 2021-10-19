"Мусорная" ДНК в геноме млекопитающих оказалась жизненно важной

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ученые Калифорнийского университета в Беркли и Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, какую роль могут играть так называемые транспозоны – "прыгающие гены", представляющие собой древние вирусы, вторгшиеся в геномы млекопитающих за миллионы лет эволюции, сообщает Science Daily.

Отмечается, что транспозоны составляют почти половину ДНК современных млекопитающих. Исследования, проведенные за последнее десятилетие, показали, что часть этой генетической "темной материи" действительно выполняет определенную функцию, в первую очередь, регулируя экспрессию генов, кодирующих белки.

Ученые установили, что, по крайней мере, одно семейство транспозонов играет решающую роль в жизнеспособности мыши и, возможно, всех млекопитающих.

"Когда исследователи отключили определенный транспозон у мышей, половина их детенышей умерла до рождения. Это первый пример того, как фрагмент "мусорной ДНК" имеет решающее значение для выживания млекопитающих", - говорится в сообщении Калифорнийского университета.

У мышей этот транспозон регулирует рост клеток в раннем оплодотворенном эмбрионе и сроки имплантации в матку матери.

Исследователи изучили семь других видов млекопитающих, включая людей, также обнаружив регуляторные элементы вирусного происхождения, связанные с ростом клеток и сроками имплантации эмбрионов.

По словам старшего автора Лин Хе, профессора молекулярной и клеточной биологии Калифорнийского университета в Беркли, полученные результаты показывают, что вирусы, которые интегрируются в наш геном и перепрофилируются в качестве регуляторов генов-хозяев, открывают эволюционные возможности, недоступные ранее.

Отмечается, что открытие может иметь последствия для диагностики человеческого бесплодия, которое в половине всех случаев не диагностируется или не имеет четкого генетического компонента, и, возможно, объясняется работой аналогичных "прыгающих генов".