Филиппины потребовали от США увеличить объем военной помощи

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - США должны увеличить объем помощи в сфере обороны для Филиппин, если Вашингтон желает сохранить ключевое соглашение с Манилой по безопасности, заявил в понедельник представитель филиппинского президента Харри Роке.

"Вот что президент хочет: если вы (США - ИФ) желаете и впредь использовать нашу территорию, то мы ждем компенсации за это. И это не россыпь монет, не оборудование в аварийном состоянии", - приводит его слова агентство Associated Press (AP).

При этом Роке посетовал, что несмотря на долговременный альянс США и Филиппин, Манила получает меньше помощи от Вашингтона, чем, например, Пакистан. В то же время представитель президента не уточнил, какой объем американской помощи для Филиппин является желательным.

AP напоминает, что на прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял: США "нужно заплатить", если они намерены оставить в силе оборонное соглашение с Манилой.

Агентство поясняет, что в феврале 2002 года администрация филиппинского президента довела до сведения США намерение отменить соглашение от 1998 года, которое позволяло значительному американскому контингенту оставаться на постоянной основе на Филиппинах, а также вести маневры с филиппинскими войсками. Соглашение должно было прекратить действие в августе 2020 года, однако Дутерте отложил этот шаг.

Однако, подчеркивает AP, если соглашение в итоге перестанет существовать, это станет сильным ударом по одному из наиболее старых альянсов США в Азии. Тем временем, присутствие Соединенных Штатов в регионе считается важнейшим противовесом усиливающимся позициям Китая, с которым Дутерте также, как и с РФ, развивает отношения, отмечает AP.

Спорные острова в Южно-Китайском море

Китай и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. В июле прошлого года США официально отвергли претензии КНР на ряд территорий в Южно-Китайском море. Вашингтон также обвиняет Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов.

На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином Пентагон регулярно направляет в район Южно-Китайского моря свои боевые корабли и демонстративно размещает на острове Гуам на временной основе оперативные группы стратегических бомбардировщиков. Патрулирование осуществляется, в том числе, в районах спорных вод и островов в Южно-Китайском море, права на принадлежность которых отстаивает Китай.