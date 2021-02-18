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Шеф Пентагона назвал политику России одной из основных угроз странам НАТО

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что проводимая Россией "дестабилизирующая" политика представляет собой один из основных вызовов, с которыми сталкивается НАТО.

Как говорится в распространенном Пентагоном сообщении, Остин выступил на заседании глав оборонных ведомств стран НАТО, проходящем в режиме видеоконференции, и "привел в пример многочисленные угрозы и вызовы, стоящие перед альянсом, включая дестабилизирующее поведение России, растущий Китай, терроризм и глобальные вызовы, такие, как COVID-19 и изменение климата".

Министр также призвал своих коллег выполнять обязательства по расходам на оборону и отметил, что они "необходимы для обеспечения готовности наших сил и средств для решения связанных с Россией проблем и противостояния другим вызовам НАТО".

Остин подтвердил, что Соединенные Штаты "намерены оживить отношения с НАТО и то, что приверженность статье 5 устава блока остается нерушимой".

Руководитель Пентагона "приветствовал уникальные возможности, открывающиеся благодаря расширению партнерства НАТО с Европейским Союзом, включая усилия стран ЕС по наращиванию потенциала, который повышает ценность трансатлантической безопасности". Одновременно он подчеркнул, что НАТО "остается важным форумом для консультаций, принятия решений и действий по вопросам, влияющим на нашу коллективную безопасность".

"Министр приветствовал признание союзниками по НАТО того, что растущее влияние Китая и его международная политика создают проблемы для трансатлантической безопасности, и что он надеется на совместную работу по решению этих проблем", - говорится в сообщении.

США Россия Пентагон Ллойд Остин

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