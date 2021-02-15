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Регулятор ЕС будет быстрее регистрировать вакцины от штаммов COVID-19

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Антикоронавирусные вакцины после адаптации с учетом новых вариантов COVID-19 будут проходить процесс оценки и регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) быстрее, чем базовые препараты, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Вивиан Лоонела.

"Мы теперь противостоим вариантам коронавируса. Но не будет необходимости начинать все исследовательские работы с самого начала, чтобы адаптировать уже существующие вакцины", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она отвечала на просьбу прокомментировать сделанное ранее заявление члена ЕК по здравоохранению Стеллы Кириакидис, что процесс утверждения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) усовершенствованной вакцины будет упрощенным.

Представитель ЕК привела пример с адаптацией антигриппозных вакцин, когда ученые опираются на уже проведенные исследования. Такие адаптации осуществляются быстро, что служит на пользу здравоохранению.

Соответственно EMA будет подходить к адаптированным вакцинам с пониженным числом проверок, необходимых для рекомендации к выпуску на рынок при гарантии их эффективности и безопасности.

Европейская комиссия также ускорит свою процедуру последующего разрешения. В среду, 17 февраля, ЕК официально объявит о таком подходе к утверждению адаптированных вакцин, отметила Лоонела. Она добавила, что Еврокомиссия призывает производителей вакцин направить достаточно ресурсов и усилий, чтобы адаптировать свою продукцию под новые варианты коронавируса и вовремя проинформировать Европейское агентство лекарственных средств.

Еврокомиссар Кириакидис в интервью 14 февраля германскому изданию Augsburger Allgemeine пообещала, что с обновленными вакцинами Европейская комиссия будет действовать быстрее. По ее словам, "вакцина, улучшенная производителем с целью борьбы против новых вариантов на основе уже существующей вакцины", не будет больше нуждаться в том, чтобы "проходить все этапы разрешения" в EMA.

ЕС ЕК коронавирус

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