Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:12Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 814 252+277 370

Еще одна новая разновидность COVID-19 обнаружена в Великобритании

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вариант коронавируса COVID-19, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также в таких странах, как Дания, США и Австралия, сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.

Пандемия коронавируса

Данная разновидность COVID-19 была обнаружена с помощью секвенирования генома в 10 странах, включая Великобританию, Данию, США и Австралию. Как сообщили исследователи, только в Великобритании зарегистрировано 32 случая заболевания.

Отмечается, что самые ранние случаи были датированы декабрем и появились в Великобритании и Нигерии.

По данным ученых, новый вариант имеет сходство с британской мутацией коронавируса B117.

Ученых беспокоит, что B1525 обладает "потенциально тревожным набором мутаций", среди которых изменение E484K в шиповидном белке, которая делает вирус более устойчивым к антителам.

Мутации коронавируса стали серьезной проблемой с осени прошлого года, когда ученые сообщили о возникновении в Великобритании нового, более заразного и летального, штамма коронавируса SARS-CoV-2. Вскоре после этого появились данные о южноафриканском и бразильском вариантах коронавируса, схожих с британским. На фоне появления новых мутаций встал вопрос об эффективности существующих вакцин против этих разновидностей вируса.

Великобритания Коронавирус

Новости по теме

Новости

Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия

Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия

Спецслужба Франции заподозрила в кибератаках связанных с Россией хакеров

Спецслужба Франции заподозрила в кибератаках связанных с Россией хакеров

ВОЗ зафиксировала самое низкое число случаев заражения COVID с октября

ВОЗ зафиксировала самое низкое число случаев заражения COVID с октября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

В Турции задержали 718 человек в ходе антитеррористических операций

В Турции задержали 718 человек в ходе антитеррористических операций

Укладку "Северного потока 2" возобновили на Балтике

Tesla запустит производство электромобилей в Индии

Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple

Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple

Fix Price объявил о планах провести IPO в Лондоне и Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');