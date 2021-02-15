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ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения в рамках COVAX

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования две версии вакцины Оксфордского университета и англо-шведской компании AstraZeneca, заявил на брифинге в понедельник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Сегодня ВОЗ одобрила к экстренному применению две версии вакцины Оксфордского университета и Astrazeneca и дала "зеленый свет" на использование этих вакцин по всему миру в рамках COVAX", - сказал Гебрейесус.

Обе версии вакцины производятся на разных заводах, одна – в Южной Корее, другая – в Индии. По сути, это один и тот же препарат, однако по правилам ВОЗ каждый из них требовал отдельного рассмотрения.

COVAX – глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.

ВОЗ AstraZeneca COVAX

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