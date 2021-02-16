Австралия одобрила к применению вакцину AstraZeneca

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Медицинский регулятор Австралии - Государственное управление терапевтических товаров - сообщил во вторник об одобрении к применению COVID-вакцины AstraZeneca.

В январе в стране была разрешена вакцина Pfizer/BioNTech.

Бесплатная массовая вакцинация населения начнется в Австралии 22 февраля, первыми будут привиты медицинские работники, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами.

Всего австралийскими властями заказаны 140 млн доз вакцин. Кроме Pfizer-BioNTech и AstraZeneca планируется также использовать препарат компании Novavax.