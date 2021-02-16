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Рекордные морозы и снег оставили без света более 4 млн человек на юге США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Миллионы жителей южных штатов США из-за необычайно холодной погоды остались без электричества, больше всего пострадал Техас.

Согласно сайту poweroutage.us, отслеживающему перебои в подаче электроэнергии в стране, на данный момент без света остаются более 4 млн человек, из них в Техасе - свыше 3,6 млн.

Как сообщает Associated Press, погода сорвала поставки 400 тыс. доз вакцины против COVID-19, отложив их прибытие по крайней мере до среды.

По данным FlightAware, по всей стране задержано более 3 тыс. авиарейсов, более половины из них - в Техасе. В Хьюстоне официальные лица заявили Associated Press, что взлетно-посадочные полосы аэропорта Буша будут закрыты минимум до вторника.

В 24 американских городах в понедельник температура опустилась до рекордно низких показателей, сообщила национальная метеорологическая служба США. Предупреждения о зимней погоде в понедельник получили более 150 млн американцев в 26 штатах.

В воскресенье вечером президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Техасе из-за зимнего шторма, начавшегося 11 февраля.

США Техас

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